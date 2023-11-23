Песков: Кремль не ожидает реакции Запада на гибель журналиста Максудова

Кремль не ожидает от западных стран реакции на гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, руководство европейских стран придерживается "непонятно каких стандартов".

По словам Пескова, Кремль считает большой трагедией гибель корреспондента и выражает соболезнования родным Максудова, всему коллективу ВГТРК и сообществу военкоров".

"И каждый раз это свидетельствует о том, какую опасную работу делают военкоры", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Песков добавил, что военные журналисты становятся целями для врагов России в зоне СВО, и эта опасность будет только возрастать.

Ранее стало известно, что военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов скончался от ран, полученных накануне во время удара ВСУ.

Следственный комитет накануне сообщал, что ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, а жизни и здоровью, по сообщению СК, ничего не угрожало.

Военкор Роман Сапоньков заявил, что общественности "нагло соврали" по поводу состояния Максудова.