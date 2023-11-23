В Госдуме призвали установить правосубъектность семьи

Объявление 2024 года в России Годом семьи дает шанс внести важные законодательные изменения, направленные на защиту семьи. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Николаев.

Он отмечает, что в российском законодательстве вообще не закреплены правосубъектность семьи, а определение семьи есть только в законе о прожиточном минимуме. Соответственно, никаких прав семья как таковая не имеет. Они относятся только к отдельным гражданам. Это дает почву для ювенального преследования семей.

В указанном законе семья определена как "лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство". То есть основной признак - это проживание в одном доме или квартире.

В июне тогдашний сенатор Елена Мизулина заявила, что в российском законодательстве нет термина "семья". Следовательно, она не правосубъектна. А нынешний Семейный кодекс фактически не оставляет места для семьи. Поэтому в России творится ювенальный беспредел.

Николаев добавил, что аналитическая группа дискуссионного клуба "Традиция" работает над соответствующим докладом, который в ближайшее время будет обнародован.