23 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Клиники ЮУГМУ

В ЛДПР предлагают платить по 200 тыс. мамам до 25 лет

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий единовременную выплату к материнскому капиталу в размере 200 тыс. рублей женщине, родившей до 25 лет, независимо от ее материального положения.

Он направлен на повышение рождаемости, поддержку молодых семей и снижение среднего возраста первых родов. Ведь в молодости многие не думают о ребенке зачастую из-за недостатка денег, пишет соавтор проекта депутат Сергей Леонов.

Он отмечает, что за последние 10 лет рождаемость сильно упала. И если тенденция продолжится, то Россию ждет демографическая катастрофа. 

Накануне.RU неоднократно писало том, что рождаемость первых детей практически не поддается стимулированию. Она зависит от состояния общества в целом и не чувствительна к материальным мерам, тем более незначительным.

Теги: выплата, маткапитал, рождаемость


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