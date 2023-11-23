"Пермский свинокомплекс" в пятый раз выставлен на торги

Имущественный комплекс АО "Пермский свинокомплекс" вновь выставлен на торги одним лотом, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующая информация опубликована на федресурсе. Реализация имущества будет осуществлена посредством публичного предложения с начальной цены 1 232 730 000 руб. Условия торгов таковы: цена на лот будет снижаться каждые три дня на 5%.

Снижение начальной цены должно проходить не более 19 раз. Таким образом, минимальная стоимость лота может составить 62 млн руб.

На продажу выставлены принадлежащие АО земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды ОС, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и ТМЦ, дебиторская задолженность.

Ранее свинокомплекс пытались продать уже четыре раза. На торги никто не заявился.

Напомним, АО "Пермский свинокомплекс" было признано банкротом в апреле прошлого года. Предприятие является собственностью краевого минагро. Общий размер требований кредиторов в конце 2022 г. составлял почти 778 млн руб.

Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО "Майский мясокомбинат".