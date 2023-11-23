Старший мичман ВМФ России погиб при атаке беспилотного катера ВСУ

При отражении атаки безэкипажных катеров ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского окружного казачьего общества.

ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Когда именно это произошло, не уточняется. По данным пресс-службы, четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона.

Никитин посмертно представлен к ордену Мужества.

22 ноября Минобороны РФ сообщило, что в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Они следовали в направлении Крымского полуострова. Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Крыма.