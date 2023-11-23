23 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Черноморского окружного казачьего общества

Старший мичман ВМФ России погиб при атаке беспилотного катера ВСУ

При отражении атаки безэкипажных катеров ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского окружного казачьего общества.

ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Когда именно это произошло, не уточняется. По данным пресс-службы, четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти корабль от попадания украинского дрона.

Никитин посмертно представлен к ордену Мужества.

Денис Никитин(2023)|Фото: пресс-служба Черноморского окружного казачьего общества

22 ноября Минобороны РФ сообщило, что в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Они следовали в направлении Крымского полуострова. Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Крыма.

Теги: никитин, катер всу, мичман


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