СМИ: утильсбор на электронику могут распространить на российскую продукцию

В России отраслевой утилизационный сбор может быть введен как для иностранных, так и для отечественных производителей планшетов, смартфонов и видеокамер.

Мера может стать обязательной для всех производителей. Данный вопрос обсуждался на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Руководитель консорциума "Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи" Дмитрий Климов, предложил включить производителей электроники, в том числе планшетов и мобильных устройств, в перечень компаний, на которые может быть распространен утильсбор.

Министерство промышленности и торговли готово рассмотреть это предложение, сообщаю "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России могут перенести еще на год срок уплаты утилизационного сбора. Минпромторг по запросу автоконцернов подготовил соответствующий проект.