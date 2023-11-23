23 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Дефицит бюджета России за девять месяцев - 1,7 трлн рублей

Федеральный бюджет России за девять месяцев текущего года исполнен с дефицитом.

По данным Счетной палаты, он составил 19,73 трлн руб. при расходах в 21,43 трлн руб. Государственный долг увеличился в январе - сентябре на 2,65 трлн руб., или на 11,6%, и составил 25,47 трлн руб. Это связано с увеличением государственного внутреннего долга по рублевым ценным бумагам на 1,59 трлн руб. и увеличением государственного внешнего долга в рублевом эквиваленте на 1,06 трлн руб.

Объем ФНБ в рублевом эквиваленте на 1 октября составил 13,65 трлн руб. По сравнению с началом года объем фонда увеличился на 3,21 трлн руб., или на 30,8%.

По данным аудиторов, это в основном обусловлено увеличением рыночной стоимости обыкновенных акций Сбербанка, "Аэрофлота" и ВТБ на 1,44 трлн руб., а также положительной курсовой разницей и переоценкой стоимости золота в объеме 2,33 трлн руб. На финансирование дефицита бюджета РФ из ФНБ было потрачено 559,1 млрд руб., сообщает ТАСС.

Теги: бюджет России, госдолг, ФНБ


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