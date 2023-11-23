ЦБ РФ: прибыль банков снизилась на фоне укрепления рубля

Чистая прибыль банковского сектора России по итогам октября составила 256 млрд руб.

По данным Центробанка РФ, это на 13% ниже показателя сентября. Прибыль упала из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля на 4,5%, а также отрицательной переоценки ценных бумаг на фоне роста рыночных ставок.

Также финансовые организации признали убытки от такой переоценки ценных бумаг в размере около 20 млрд руб. напрямую в капитале через прочий совокупный доход.

Как отмечает регулятор, с начала 2023 года банки заработали 2,9 трлн руб. Основная прибыль в октябре выросла на 8% и составила 275 млрд руб. за счет увеличения на 16% чистого процентного дохода на фоне продолжающегося роста кредитования, сообщают "Ведомости".

Напомним, Госдума просит главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита. Участились случаи, когда кредитные учреждения ограничивают право граждан на выбор способа досрочного погашения кредита средствами маткапитала.