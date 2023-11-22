Укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей стало темой большого обсуждения во Владимирской области

22 ноября во Владимирском госуниверситете состоялась научно-практическая конференция на тему «Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в сфере защиты института семьи, материнства, отцовства и детства». В её работе приняли участие первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, руководители областных министерств, председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, представители научного, национального и религиозного сообществ Владимирской области, студенты вузов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Конференция организована Министерством внутренней политики в рамках реализации Указа Президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» по инициативе Губернатора Александра Авдеева.

«Тема конференции является фундаментальной и очень важной для нашей страны. Семья – основной приоритет государственной политики. Потому что крепкая семья – это здоровое общество, это перспективы развития и это будущее. ВЦИОМ провёл опрос жителей России, его результаты интересны: 83 процента опрошенных считают вопросы сохранения семейных традиций приоритетными, 98 процентов респондентов подтвердили важность лично для них семьи и семейных отношений», – отметил Дмитрий Лызлов.

Правительство Владимирской области уделяет большое внимание развитию и поддержке духовно-нравственных ценностей семьи. В той или иной форме эту работу ведут все министерства, в первую очередь социального и внутриполитического блоков. Семья и детство остаются приоритетом государственных программ, сформирован «детский бюджет» региона, реализуются важные инициативы в части демографической политики. Так, увеличен областной детский капитал, внедрена практика подарков для новорождённых.

«Наша общая задача – и дальше укреплять поддержку материнства, отцовства и детства, повышать престиж семьи, многодетности, нравственности, чистых отношений мужчины и женщины, развивать семейное образование, психологическую и юридическую поддержку семей. Надеюсь, что обмен мнениями по этим вопросам станет важным этапом в выработке новых решений и инициатив», – обратился к участникам пленарного заседания первый вице-губернатор.

Участники конференции представили доклады, касающиеся формирования и сохранения семейных ценностей в системе образования, здравоохранения и культуры, православной традиции семьи, ценности семьи для государства, общества и личности, федеральных и региональных мер поддержки семей, правового регулирования и медиации, семейного образования и противодействия информационным угрозам.