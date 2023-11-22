Для музеев Екатеринбурга могут создать объединенное фондохранилище

22 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Для музеев Екатеринбурга могут создать объединенное фондохранилище

В Екатеринбурге может быть создано объединенное фондохранилище для муниципальных музеев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, сегодня общая площадь фондохранилищ трех муниципальных музеев составляет около 600 квадратных метров, тогда как для правильного хранения экспонатов требуется не менее 6,5 тысяч квадратных метров. Пока только музей изобразительных искусств имеет хранилище, соответствующее правилам – помещение было построено в рамках создания центра "Эрмитаж-Урал". А вот хранилища других учреждений пока не соответствуют всем необходимым требованиям.

Центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Решением проблемы может стать строительство нового единого фондохранилища. В его помещениях можно организовать залы открытого хранения мебели, живописи и скульптуры, драгоценных металлов и оружия, исторической ткани и кожи. Также планируется создать фарфоровый кабинет и хрустальную кладовую: коллекции стекла и зеркал, хранилище уральских самоцветов.

На сегодня принято решение выйти с инициативой объединенного фондохранилища к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Обращение подадут от имени профильных ведомств и муниципальных музеев уральской столицы.

Теги: музеи, хранилище, создание, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети