Для музеев Екатеринбурга могут создать объединенное фондохранилище

В Екатеринбурге может быть создано объединенное фондохранилище для муниципальных музеев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как заявил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, сегодня общая площадь фондохранилищ трех муниципальных музеев составляет около 600 квадратных метров, тогда как для правильного хранения экспонатов требуется не менее 6,5 тысяч квадратных метров. Пока только музей изобразительных искусств имеет хранилище, соответствующее правилам – помещение было построено в рамках создания центра "Эрмитаж-Урал". А вот хранилища других учреждений пока не соответствуют всем необходимым требованиям.

Решением проблемы может стать строительство нового единого фондохранилища. В его помещениях можно организовать залы открытого хранения мебели, живописи и скульптуры, драгоценных металлов и оружия, исторической ткани и кожи. Также планируется создать фарфоровый кабинет и хрустальную кладовую: коллекции стекла и зеркал, хранилище уральских самоцветов.

На сегодня принято решение выйти с инициативой объединенного фондохранилища к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Обращение подадут от имени профильных ведомств и муниципальных музеев уральской столицы.