Путин призвал помочь людям в секторе Газа: Это наша святая обязанность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь людям в секторе Газа, которые страдают от происходящих событий, особенно россиянам.

"Это очень важная, гуманитарная, благородная миссия", - заявил президент на совещании с правительством.

"Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность помочь - тем более нашим гражданам", - подчеркнул глава государства.

Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что в сектор Газа направлено более 245 тонн гуманитарной помощи из России. Одновременно с доставкой грузов ведется эвакуация россиян. В МИД РФ заявляли, что в ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей.