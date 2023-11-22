22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Царев: Зачем в Бердянске в одно и то же время и в одном месте устраивать церемонию поднятия флага РФ?

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев недоумевает по поводу поднятия флага России в школах в прифронтовых районах. Так он отреагировал на обстрел украинскими боевиками из ракет HIMARS поселка Кумачово в Старобешевском районе ДНР. Пять ракет попали в школу и Дом культуры, где в это время шел концерт, погибли минимум семь человек.

Один из подписчиков прислал ему письмо о том, что в школах Бердянска каждая новая неделя начинается с торжественной линейки с поднятием флага России и исполнением гимна. Адреса школ известны, время церемонии - тоже. И все это проводится в городе, по которому регулярно прилетают ракеты и где с большой долей вероятности есть "ждуны", которые легко могут сообщить координаты боевикам. Но мероприятия не отменяют.

"Очень надеюсь, что наше министерство просвещения разрешит учебным заведениям прифронтовых регионов вернуться к линейкам после нашей победы", - написал он.

Теги: школа, флаг, гимн, Олег Царев


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