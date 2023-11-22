22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сургут стал лучшим городом российского Севера

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своих соцсетях, что в Финансовом университете при Правительстве России назвали территории с самым высоким качеством жизни. Оценка городов проводилась по инициативе университета, без уведомления муниципалитетов. По итогам второго квартала 2023 г. лучшим городом российского Севера в своей номинации признан Сургут.

Сургут(2022)|Фото: Накануне.RU

Независимых экспертов интересовали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках и народное мнение. Специалисты проводили анализ, опираясь на результаты социологических опросов жителей. Также среди победителей (в разных категориях) – Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург и Казань.

Церемония вручения Премии состоялась в Москве в первый день пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета. В качестве спикеров в мероприятиях принимают участие помощник президента России Максим Орешкин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

"Рад, что Сургут удостоен такой оценки. Это результат нашего общего труда – предприятий разных сфер деятельности и каждого сургутянина. Отдельно хочу поздравить соседей по Уральскому федеральному округу и лично главу Тюмени Руслана Кухарука и главу Екатеринбурга Алексея Орлова", - написал Филатов.

Диплом, Сургут(2023)|Фото: vk.com/filatov_surgut

Теги: Андрей Филатов, Сургут, награда, Финансовый университет


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