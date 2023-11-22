В Ингушетии ликвидировали пособника боевиков, открывшего огонь по силовикам

Силовики в Ингушетии ликвидировали пособника боевиков, сообщили в региональном УФСБ.

Пособника "разыскиваемых членов бандгруппы" обнаружили в Сунже. В городе проводились оперативно-разыскные мероприятия в рамках контртеррористической операции.

По данным ведомства, при попытке задержания бандит оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что в результате боестолкновения преступник был нейтрализован, передает ТАСС.

В сентябре ФСБ задержала четырех сторонников международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ), готовивших теракты в Ингушетии.

По данным ведомства, исламисты планировали нападения на правоохранителей с использованием самодельных взрывных устройств.