22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Лантратова предложила давать пять дней отпуска при рождении внуков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс РФ норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков. Обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Она отмечает, что родителям после рождения ребенка особенно нужна поддержка со стороны близких. А в России бабушки и дедушки традиционно помогают детям при рождении внуков. По данным исследования Уральского федерального университета, около 20% бабушек и дедушек занимаются со своими внуками практически ежедневно, еще 20% - в выходные.

"Данное нововведение будет способствовать укреплению отношений внутри семьи", - уверена депутат.


Теги: внуки, отпуск, бабушки, дедушки


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