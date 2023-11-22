22 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

ЛДПР предлагает оказывать бесплатную юридическую помощь дистанционно

Депутаты фракции ЛДПР предложили ввести услугу бесплатного юридического онлайн-консультирования. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В пояснительной записке отмечается, что бесплатная юридическая помощь очень востребована. В 2022 году ею воспользовались более 735 тыс. раз. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Но огромная территория страны, удаленность и труднодоступность многих районов не позволяют всем нуждающимся в ней гражданам пользоваться такой услугой. Хотя Конституция РФ каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Предлагаемые изменения направлены на реализацию этого конституционного права.

Законопроект вносит поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Граждане, имеющие на нее право, смогут получать ее дистанционно.

Теги: юридическая, помощь


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