Своевременный вывоз мусора и реконструкция контейнерных площадок на особом контроле губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин провел совещание с представителями ЭкоЦентра, регионального минстроя и муниципалитетов.

Как сообщил губернатор в своем телеграм-канале, с августа работа регоператора находится на особом контроле. Сейчас фиксируется изменения в лучшую сторону. Обращения и жалобы от жителей на эту тему стали поступать реже, однако вопросов к работе в этом направлении по-прежнему много.

По количеству транспорта, выходящего на линии, динамика положительная. В среднем ежедневно работает 130 единиц техники, в августе их было всего 60. Но, при этом остаются серьезные замечания по обслуживанию Наримановского, Икрянинского и Лиманского районов. Всего за последние три недели составлено 109 актов о нарушении графика по городу и области.

Губернатор отметил, что поддержание порядка на контейнерных площадках – это работа не только ЭкоЦентра, но и муниципальных образований. Здесь есть положительные примеры. В райцентре Приволжского района регоператор заменил устаревшие контейнеры на современные, соблюдает график, а муниципалитет обустроил площадки и следит за прилегающей территорией.

По докладу регоператора всего по области заменено около 700 контейнеров, эта работа будет продолжена. Будет проработан вопрос приведения в порядок и обустройства в едином стиле всех контейнерных площадок. Муниципальные образования должны оборудовать подъездные пути, обустроить площадки и следить за территорией. "Важно, чтобы наш регион стал чистым и уютным для астраханцев и наших гостей", - заключил Игорь Бабушкин.