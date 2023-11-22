22 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

American Conservative: Конфликт закончится для Украины потерей новых территорий

Чем дольше длится военный конфликт Украины с Россией, тем больше вероятность того, что Россия освободит больше территорий. Об этом пишет известный американский публицист, бывший сотрудник Госдепа Питер Ван Бюрен в издании The American Conservative.
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Статья называется "(Кто умрет за) мир на Украине?" Он пишет, что совсем недавно NBC News сообщила, что американцы и европейцы подняли вопрос о мирных переговорах во время общения с украинцами. И они предложили подумать об "общих контурах того, от чего придется отказаться Украине ради заключения соглашения с Россией". Но эта новость прошла незаметно, хотя свидетельствует о негативной динамике военного конфликта для Запада, где не хотят брать на себя обязательства бесконечно помогать Украине. Да и на самой Украине людские резервы намного меньше, чем у России. Постоянная мобилизация вызывает сильнейшее неприятие среди украинцев. И американцы не могут в этом помочь.

Сейчас уже более 41% американцев считают, что США слишком много помогают украинскому режиму. А всего три месяца назад таких было 24%. Ван Бюрен ссылается на последний опрос Института Гэллапа. Он также показал, что только 25% американцев считают, что США недостаточно помогают Киеву. То есть общественное мнение уже склоняется в сторону уменьшения помощи.

"Украина, как и Израиль, во многом обязана своим существованием американскому оружию. Но, хотя сегодня все социальные сети раскрашены в желтые и синие цвета, Украина уже и близко не пользуется той поддержкой среди американского населения, какую оно выражает Израилю. Особенно ярко это проявляется в конгрессе США", - пишет Ван Бюрен.

Он прогнозирует, что конец для украинского режима будет печальный. Россия, скорее всего, укрепится в Донбассе и освободит новые территории на незначительном расстоянии от Киева. Украину заставят забыть о вступлении в НАТО, а США укрепятся на границе с Польшей.

Ван Бюрен отмечает, что для США это привычное дело - ввязаться в конфликт, а потом потерять к нему интерес. Сначала своих ставленников обещают защитить, а потом бросают их как использованный материал.

Теги: украина


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