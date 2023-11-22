Госдума просит главу ЦБ разрешить семьям выбирать способ погашения кредита

Банки должны предоставлять россиянам право выбора досрочного погашения кредита средствами материнского капитала, как путем уменьшения суммы платежей, так и срока действия кредитного договора.

Соответствующее письмо в адрес главы Центробанка России направили депутаты Госдумы. В нем говорится, что участились случаи, когда кредитные учреждения ограничивают право граждан на выбор способа досрочного погашения кредита средствами маткапитала. Так, условиями Сбербанка предусмотрено, что средства маткапитала идут на погашение процентов по кредиту, начисленных с даты последнего платежа по дату поступления средств, а вся остальная сумма — на погашение основного долга.

Отмечается, что частичное досрочное погашение средствами маткапитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита.

Из письма следует, что за восемь месяцев текущего года российские банки заработали 2,4 трлн руб. чистой прибыли, что является рекордным результатом. За весь год прибыль может составить до 3 трлн руб.

На этом фоне в Госдуме отмечают, что получая столь значимый объем прибыли, банковский сектор обязан вести социально ответственную политику и учитывать интересы россиян, которым оказывается государственная поддержка в виде предоставления материнского капитала, сообщают "Известия".