22 Ноября 2023
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Фото:Правительство Московской области

Около 60 тысяч елей, сосен и пихт спилят в лесах к Новому году

В России около 60 тыс. елей, сосен и пихт спилят к Новому году.

Это сопоставимо с прошлогодними показателями, сообщили в Рослесинфорге. Цены на живые деревья вырастут в пределах 5–7%. Так полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. руб.

Что касается искусственных новогодних деревьев, то они уже подорожали более чем на 20%, заявили в компании "Платформа ОФД". Большая часть покупателей приобретает недорогую новогоднюю атрибутику через онлайн-магазины. Там ее продажи превышают прошлогодние на 30–40%, а уровень 2021 года — на 70–80%.

Экологи указали, что не стоит покупать деревья без "родословной" — подтверждения о том, что это легальная заготовка.

В Рослесинфорге напомнили, что у новогоднего дерева необходимо внимательно осмотреть хвою. Иголки должны быть зелеными и упругими, пожелтевшие говорят о возможной болезни дерева. Ветки должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии, а ствол — ровным и гладким, около 6 см в охвате, сообщают "Известия".

Теги: елки, новый год


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