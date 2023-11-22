Блокадники получат по 50 тысяч рублей к 80-летию освобождению Ленинграда

Россияне, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", к 80-летию освобождению Ленинграда от фашистской блокады получат единовременную выплату в 50 тыс. руб.

Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. В декабре – январе 2024 года выплату получат граждане, постоянно проживающие на территории России, в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Инициатива о единовременной выплате принадлежит Министерству труда РФ.

Ранее в министерстве предложили выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.