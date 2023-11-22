Явлинский рассказал подробности встречи с Путиным

Основатель политической партии "Яблоко" Григорий Явлинский в конце октября провел серьезный разговор с главой государства Владимиром Путиным.

Как сообщил он телеканалу RTVI, речь шла о ситуации на Украине. "Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. <…> Когда огонь будет прекращен, тогда можно вести переговоры, сколько хочешь, сколько угодно", — сказал Явлинский.

Он указал, что Путин внимательно выслушал. Других подробностей основатель партии не привел.

Встреча состоялась 26 октября. Также Путин и Явлинский обсудили проблемы российской экономики.