22 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Догазификация во Владимирской области - в 2023 году исполнено уже более 78% заявок от жителей региона

20 ноября на оперативном совещании, которое провёл в Правительстве Владимирской области Губернатор Александр Авдеев, большое внимание было уделено промежуточным итогам догазификации на территории региона. О ходе её проведения сообщил генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Владимир» и «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

С 2021 года, когда начала действовать программа, всего поступило 21,6 тыс. заявлений на догазификацию домовладений, 17,4 тыс. из них приняты к рассмотрению. Заключено 16,97 тыс. договоров на догазификацию. К настоящему времени газ проведён до границ 13,1 тыс. земельных участков.

«В 2023 году из запланированных 254 газопроводов уже построены 174. По программе газификации ПАО «Газпром» должно быть построено и введено в эксплуатацию 12 межпоселковых газопроводов. За счёт средств единого оператора газификации и специальной надбавки – 54 внутрипоселковых газопровода. Все запланированные работы будут выполнены до конца текущего года», – подчеркнул Алексей Конышев.

«В регионе работа по догазификации идёт хорошими темпами, масштабно. Усилия «Газпром межрегионгаза» весомые, но из статистики видно, что количество одобренных заявок от населения могло бы быть и больше. Люди несвоевременно делают заявки или подают неполный пакет документов – им нужно помочь в этих вопросах. Мы всегда идём навстречу, если жители просят дотянуть газопровод лишние 200-300 метров, стараемся приблизить сроки исполнения. Нужно, чтобы это движение стало двусторонним. Здесь необходимо активное содействие муниципалитетов. И тогда все желающие жители региона смогут воспользоваться этой замечательной программой», – отметил Александр Авдеев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, еще одной важной темой обсуждения стало перезаключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования. С 1 января 2024 года им будут заниматься только газораспределительные организации. В регионе их 5: АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «Региональные газовые системы», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Газ-Гарант» и ООО «Газспецстрой». До Нового года всем собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо заключить с одной из них договор или публичную оферту. Пока это сделали более 44 процентов жителей региона. Самые оперативные в этом процессе – Селивановский, Гороховецкий, Петушинский, Собинский и Киржачский районы.

авдеев, заседание(2023)|Фото: avo.ru

«В целом процесс отлажен. Большинство управляющих компаний по решению собственников жилья берут бумажную работу на себя. Тем не менее отдельные трудности возникают. В первую очередь в многоквартирных домах с непосредственной формой управления. Попросил муниципалитеты обойти такие дома и дать людям разъяснения. Жители могут для удобства выбрать, кто из них за себя и за соседей выступит заказчиком по договору», – прокомментировал Александр Авдеев.

Также Губернатор поставил задачу организовывать проверки дымовых и вентиляционных каналов трижды в год и предоставлять акты проверок в «Газпром газораспределение Владимир». Цель этой работы – исключить аварии из-за неисправности газового оборудования, обеспечить людям максимальную безопасность и комфорт их жилья.

Теги: догазификация, александр авдеев, газопровод, домовладения


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