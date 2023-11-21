Специалисты Минсоцзащиты Владимирской области приняли участие в деловой программе на Международной выставке-форуме «Россия»

В Москве на ВДНХ до 12 апреля работает масштабная выставка-форум «Россия», на которой представлены достижения всех регионов страны.

В рамках её деловой программы министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина и руководители ряда социальных учреждений Владимирской области приняли участие в работе Всероссийской Байкальской платформы, куда их пригласили коллеги из Иркутской области, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

На заседании экспертного клуба по направлению «Повышение качества жизни населения: современные вызовы и пути решения» обсуждались эффективные технологии, направленные на профилактику социального неблагополучия жителей страны, в том числе работу семейных МФЦ.

Также владимирская делегация осмотрела саму выставку, оценила интерактивное наполнение павильонов. Отдельным пунктом программы стало посещение стенда Минтруда России «Семья. Работа. Долголетие», где находятся интерактивный тоннель с информацией об эволюции мер социальной поддержки семей с детьми и первая интерактивная карта «Активного долголетия», на которой представлено более 8 тысяч клубов, кружков и секций для пожилых людей.

14 января Минсоцзащиты Владимирской области на стенде Минтруда России представит свою программу, посвящённую активному долголетию.