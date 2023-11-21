21 Ноября 2023
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Фото: Дмитрий Иванов

Депутат Вихарев предложил поучаствовать в онлайн-конкурсе к 30-летию Конституции

Глава фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев предложил всем желающим принять участие в онлайн-конкурсе "30 лет Конституции России – проверь себя!".

Как рассказал Вихарев на своей странице в соцсети, в этом году Конституция отмечает свое 30-летие, и в честь этого знакового события "Единая Россия" проводит онлайн-конкурс. Чтобы стать его участником, необходимо перейти по ссылке и пройти тест, который состоит из 10 вопросов об основном законе РФ.

"На этой неделе мои волонтеры-помощники вышли на улицы Екатеринбурга и помогли горожанам принять участие в этом онлайн-конкурсе. Каждый, кто прошел тестирование на сайте "ЕР", получил сертификат участника конкурса и, самое главное, повысил или закрепил свои знания о Конституции", - отметил Алексей Вихарев.

Напомним, ранее депутат Вихарев провел классный час на тему 30-летия Конституции РФ для учеников 10-11 классов школы №67 в Екатеринбурге. Он подарил ребятам по печатной версии основного закона страны, рассказал об его истории, показал исторический фильм на эту тему. А также обсудил с учениками общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году.

Волонтерский центр Алексея Вихарева открылся в начале ноября этого года. Офис располагается в сердце уральской столицы – в ТЦ "Мытный Двор" на улице 8 Марта, 8д. На площадке регулярно ведут прием юристы и волонтеры.

Волонтерский центр Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Команда волонтеров начала работать за несколько месяцев до официального открытия центра. За прошедшее лето и начало осени они провели более 50 субботников во дворах, парках и больницах Екатеринбурга. Прибрались на берегу Шарташа и на территории Нижнесергинского Храма, приняли участие в нескольких всероссийских эко-акциях, организовали открытые уроки в школах города. Активисты охотно откликаются на просьбы горожан посодействовать в организации мероприятий не только на территории Екатеринбурга, но и всей области.

Волонтерский центр Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Активисты центра – а это около 100 человек – регулярно принимают участие в важных общественных мероприятиях. Среди направлений их работы развитие местного здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения, а также многодетных и малоимущих семей, развитие молодежного спорта и клубов по интересам для пенсионеров, экстренная помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, бесплатная юридическая поддержка. Волонтерский центр продолжит и масштабирует работу своего наставника: только за последнее время Алексей Вихарев направил более 90 млн рублей из личных средств на поддержку медицины и помощь СВО.

Волонтерский центр Алексея Вихарева в Екатеринбурге(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Теги: Вихарев, Конституция, конкурс, депутат


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