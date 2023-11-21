21 Ноября 2023
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Фото: nakanune.ru

Глава ФНС объяснил претензии налоговой к блогерам "проблемой быстрого роста"

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров объяснил, почему у ведомства стали появляться вопросы к блогерам и их доходам.

"Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией", — сказал он в интервью РБК.

Егоров призвал не искать политическую подоплеку в тех случаях, когда блогеры становились объектами проверок.

В августе ФНС России опровергла наличие черного списка блогеров, отметив, что необходимости в этом нет.

В мае "Ведомости" сообщали, что в России налоговики проводят проверки доходов блогеров со значительным числом подписчиков в соцсетях. Налоговики бойко занимаются индустрией с начала 2022 года. В прошлом году ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы. Тогда же готовилась методика выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности. Инициирование дел против популярных блогеров можно назвать публичными результатами этой работы, отмечает газета.

Теги: фнс, блогеры, налоги


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