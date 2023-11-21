Предложено повысить до 100 тыс. рублей выплаты работникам обанкротившихся предприятий

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект о выплатах работникам предприятий-банкротов.

Он отмечает, что долги компаний-банкротов в 2022 году выросли до 1,67 трлн рублей, и обратной динамики пока нет. В этой связи необходимо защитить работников при банкротстве работодателя, а именно гарантировать им выплаты по заработной плате в достойном размере.

Согласно действующему законодательству, выплата сотрудникам обанкротившихся предприятий задолженности по зарплате имеет ежемесячный "потолок" лишь 30 тыс. рублей. Эта сумма является явно недостаточной. Он считает, что необходимо увеличить ее до 100 тыс. из-за высокой инфляции.