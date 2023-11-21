Глава свердловского избиркома вошла в совет при ЦИК России

Глава избиркома Свердловской области Елена Клименко вошла в совет председателей избирательных комиссий субъектов РФ при ЦИК России.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, в совете Клименко будет представлять Уральский федеральный округ. Данные изменения произошли в рамках плановой ротации. Совет изучает и обобщает практики избирательных комиссий, формирует предложения и рекомендации по вопросам подготовки и проведения выборов, а также рассматривает вопросы совершенствования избирательного законодательства.

Возглавляет совет председатель ЦИК России Элла Памфилова. На первое заседание в обновленном составе он соберется в ноябре.

Напомним, Елена Клименко возглавила свердловский избирком в декабре 2021 года.