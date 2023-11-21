Депутаты Госдумы предложили распространить туристический кешбэк на новогодние каникулы

Программу туристического кешбэка для детей могут распространить на новогодние каникулы - с 1 января по 8 января 2024 года.

Как говорится в письме на имя главы кабмина РФ Михаила Мишустина со стороны депутатов Госдумы. Сумму кешбэка предложено установить на уровне 50%. Из документа следует, что за последние 10 лет число детских лагерей сократилось с 12 тыс. 400 до 7 тыс. 100, а количество детей 5–17 лет увеличилось с 18,4 млн человек до 23 млн человек. Депутаты назвали сложной ситуацию с зимним отдыхом детей, так как наблюдается большой дефицит круглосуточных детских организаций стационарного типа, оказывающих услуги в зимний период.

Отмечается, что в прошлом году по программе детского туристического кешбэка в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" россиянами было приобретено более 420 тыс. путевок в детские лагеря. Предлагается принять комплексной программы "Новогодние каникулы – 2024".

В результате дефицит лагерей привел к повышению цен на детский отдых и сделал его малодоступным для большинства семей, сообщают "Известия".