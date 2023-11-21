Правительство не поддержало проект о скидке на транспортный налог для соблюдавших ПДД

Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект, которым предлагалось снижать в два раза транспортный налог для автомобилистов и мотоциклистов, не нарушавших правила дорожного движения в течение календарного года.

Предполагалось, что они смогут оплатить транспортный налог в размере 50% от установленной ставки на свое транспортное средство. В правительстве указали, что законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов и т. д. Однако его целью не является стимулирование автовладельцев соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что действующий закон "О безопасности дорожного движения" определяет, что водители обязаны выполнять указанные в законе требования, а по этому возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения водителей, сообщает ТАСС.