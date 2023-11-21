21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Каждый пятый россиянин имеет опыт бездомной жизни

20% граждан России имеют опыт бездомной жизни.

Как сообщила благотворительная организация "Ночлежка", опрос проведен специалистами "Социальной валидации" по заказу НКО. 20% заявили, что им приходилось прожить более двух месяцев у друзей, в хостелах, гостиницах или каких-либо учреждениях. В опросе не учитывались командировки и вахты.

10% сообщили, что были вынуждены несколько дней ночевать в подъездах, нежилых помещениях и на улицах. 11% ночевали у родственников, друзей или знакомых. 15% последние несколько лет проживают в ветхом или аварийном жилье.

Треть участников исследования заявила, что не имеют право собственности на недвижимость, пригодную для жилья. Столько же человек заявили, что имеют трудности с оплатой коммунальных услуг и стоимости аренды.

Как считают опрошенные россияне, чаще всего жилья лишаются из-за деятельности мошенников (67%), из-за конфликта в семье (48%), в связи с освобождением из мест лишения свободы (45%), беженцы из зон боевых конфликтов (44%).

Три четверти считают, что помогать бездомным людям обязаны власти, сообщает "Коммерсант".

Теги: россияне, соцопрос, бездомные


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