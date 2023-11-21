21 Ноября 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Новые маршруты в пригородные населённые пункты Астрахани запустят в регионе

В Астрахани будут запущены новые автобусные маршруты в пригородные населённые пункты, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Приволжском районе на три маршрута: №116 (Астрахань – село Фунтово), №117 (Астрахань – мкр «Юность» села Яксатово) и №190 (Астрахань – поселок Начало) выйдут автобусы среднего класса. «Волгабасы» отправятся на линии поэтапно, с декабря 2023 по январь 2024 года. Это стало возможным в рамках транспортной реформы, которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Игоря Бабушкина.

О том, что системе городского транспорта нужны кардинальные изменения, глава региона заявил в 2021 году. По его поручению была проведена большая межведомственная подготовительная работа, результатом которой стал запуск в начале этого года первых новых автобусов.

автобус, выделенка, транспорт(2023)|Фото: astrobl.ru

По итогам транспортной реформы в Астрахани и пригороде будут функционировать 48 регулярных маршрутов, на которых будут работать 465 автобусов большого, среднего и малого класса. С 1 января 2023 года уже закупили 191 комфортабельный автобус, из которых 180 ежедневно ездят по 15 муниципальным маршрутам.

Реализация транспортной реформы в Астраханской области продолжается. Новые автобусы низкопольные, что удобно для маломобильных граждан и мам с колясками. Транспорт ходит по графику, пассажиры могут отслеживать расписание онлайн. Немаловажно и то, что теперь горожане могут уехать даже поздним вечером. Оплатить проезд можно как наличными, так и картой. Кроме того, можно приобрести фирменные карты «Каспий» с понятным и прозрачным тарифом. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области следит за обращениями граждан и корректирует новые маршруты для удобства горожан.

Теги: новые маршруты автобусов, игорь бабушкин, транспортная реформа


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