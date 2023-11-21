21 Ноября 2023
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Фото: Рамиль Нуриев

Сургутские родители попробовали, чем кормят их детей в школе - "Хочется похвалить поваров!"

В Сургуте накануне состоялся родительский контроль за горячим питанием учащихся средней общеобразовательной школы №44. Родительский контроль осуществляется в общеобразовательных учреждениях города не реже раза в квартал.

Начальник отдела профилактики и здоровьесбережения департамента образования администрации города Татьяна Шадрина сообщила, что цель контроля – более полное информирование родителей об организации питания школьников. Группа родителей, которые заранее записываются на мероприятие, изучает, как накрывают столы, соответствует ли блюдо ежедневному меню, созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены.

Столовая, школа №44, Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

"Также родители могут сами проконтролировать вкус блюд, выразить свои пожелания. Попасть на мероприятие может любой родитель, нужно заявиться у классного руководителя или у администрации школы. Для начала же надо познакомиться с правилами родительского контроля – что можно проверить, каков формат проверки", - сказала Татьяна Шадрина.

Еда, школа №44, Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Санитарный врач СГМУП "Комбинат школьного питания" Ирина Бородина уточнила, что проверка касается не только качества, но и безопасности питания. Продукты проходят много этапов защиты. Есть лаборатория, где проводят биологические и химические исследования пищи. После этого продукты попадают в столовую, где из них готовят еду для школьников. По словам директора школы №44 Риммы Чаппаровой, всего в корпусе учатся 2 тыс. 346 учеников, 475 относятся к льготной категории.

"Родители довольны качеством блюд, ежегодно предлагают совершенствовать меню. По результатам опроса, у наших учащихся любимое блюдо – паста карбонара, пюре картофельное и индейка с подливкой", - сказала Римма Чаппарова.

Своими впечатлениями поделилась мама двух дочерей Марьяна Наумова.

"В родительском контроле участвую второй раз. Оценили организацию, все очень быстро, качественно. Нареканий со стороны родителей нет. Мои дети кушают все, приходят всегда сытые. Попробовала пюре с индейкой – ставлю оценку 10/10. Хочется похвалить поваров, они действительно профессионалы. Это тяжелый труд", - сказала она.

Родительский контроль, школа №44, Сургут(2023)|Фото: Рамиль Нуриев

Теги: Школа №44, родительский контроль, школьное питание


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