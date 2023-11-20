Сменился глава пермского краевого управления ФСБ

УФСБ по Пермскому краю возглавил бывший первый заместитель аналогичного управления по Крыму генерал-майор Андрей Ляпкин.

По данным "Ъ-Прикамье", указ президента РФ о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписан, как и приказ директора ФСБ РФ.

Напомним, сегодня сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обыск в помещениях министерства закупок по региону, минсоцразвития, а также министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью.