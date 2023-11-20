Филиал модернизированного центра занятости населения открыли в Гусь-Хрустальном

Во Владимирской области под брендом «Работа России» работают кадровые центры во Владимире и Муроме, теперь у жителей и работодателей Гусь-Хрустального – города и района – появилась возможность получить услуги в сфере занятости в более комфортных условиях.

В презентации обновлённого филиала Центра занятости населения Владимирской области приняли участие министр труда и занятости населения Андрей Григорьев, глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов и глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«С филиала «Гусь-Хрустальный» мы начинаем серию открытий центров занятости, модернизированных с учётом требований и задач, которые поставлены перед нами Правительством. На сегодняшний день наша основная задача – привлечь кадры в экономику Владимирской области», – сообщил Андрей Григорьев.

Центр занятости населения в Гусь-Хрустальном модернизирован в рамках нацпроекта «Демография» по единому для всей страны стандарту. В короткие сроки проведён ремонт, оборудованы удобные помещения для приёма граждан и работодателей, выделены зоны цифровых сервисов, групповой и индивидуальной работы, появился центр деловой активности. Но самое главное – качество и количество услуг вышли на иной, более высокий уровень. Теперь здесь не просто оказывают услуги, но и решают множество проблем. Акцент сделан на предоставлении комплекса сервисов, направленных на решение жизненной или бизнес-ситуации по индивидуально подобранному плану.

«Сейчас мы смотрим на нашего клиента не с точки зрения «пришёл – сделали автоматическую работу по трудоустройству», мы помогаем гражданину выстроить карьеру, а работодателю помогаем удовлетворить его кадровой потребности», – пояснила директор областного Центра занятости населения Наталья Крылова.

Во время реконструкции филиал не закрывался, продолжая оказывать весь комплекс услуг и сервисов в сфере занятости населения. С начала года в филиал «Гусь-Хрустальный» обратилось 1,3 тыс. человек, уровень трудоустройства обратившихся составил 95 процентов.

Стоит отметить, что в оставшихся филиалах Центра занятости населения (в Александрове, Вязниках, Гороховце, Камешково, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках, Петушках, Собинке, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском) продолжается оснащение: оформляются интерьеры, идёт наладка оборудования, устанавливается новая мебель и навигация. До конца года все они будут модернизированы.