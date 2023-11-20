20 Ноября 2023
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Фото: скриншот трансляции с сайта forumspb.com

Минфин: По налогу на сверхприбыль в бюджет уже поступило около 40 млрд рублей

В бюджет России от налога на сверхприбыль поступило около 40 млрд рублей из планируемых 300 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Указанные платежи были сделаны в действующий сейчас льготный период.

Министр уточнил, что основные выплаты придутся на ноябрь-декабрь, и ведомство рассчитывает, что его план по сборам будет выполнен. Об этом сообщает "Интерфакс".

В июле Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет (так называемый windfall tax). Согласно документы, крупные компании заплатят разовый налог, если средняя величина их прибыли в 2021-2022 гг. была выше 1 млрд руб.

Налог составит 10% от суммы превышения прибыли 1 млрд руб. Уплатить его надо до 28 января 2024-го. Если налог будет перечислен с 1 октября по 30 ноября 2023-го, то налоговую ставку снизят до 5%.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, компаний нефтегазового сектора и угольных предприятий.

Теги: силуанов, сверхприбыль, налог


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