20 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

СМИ: В ЦАХАЛ проигнорировали предупреждения женщин-военных об активности ХАМАС

Подразделение ЦАХАЛ, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало о готовящейся атаке ХАМАС, но эти сообщения были проигнорированы. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.

Отмечается, что отряд разведчиц состоит исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. "Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому", - говорится в публикации.

В донесениях содержалась информация о подготовке бойцов ХАМАС по преодолению заграждений, а также появившемся у них оборудовании для отключения камер, пишет "Лента.ру".

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на провал разведывательных служб США, которая не предупредила об эскалации палестино-израильского конфликта.

По словам дипломата, про спецоперацию России на Украине Вашингтон "рассказывал миру два месяца в 2021-м и еще два месяца в 2022-м". Она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен этот вопрос СМИ комментировать отказался.

Теги: цахал, хамас, женщины-военные


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