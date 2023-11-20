МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Украинская певица Джамала (настоящее имя - Сусана Джамаладинова) объявлена в федеральный розыск, следует из базы данных МВД.

Ее разыскивают по уголовной статье. По данным ТАСС, розыск может быть связан с делом о распространении фейков о российской армии.

Джамала - украинская певица крымско-татарского происхождения. В 2016 году она победила на музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней о депортации крымских татар. Напомним, зрители со всего мира требовали пересмотреть итоги конкурса.