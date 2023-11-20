20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ТМК подтвердила статус "золотого" работодателя

Трубной металлургической компанией (ТМК) подтвержден статус "золотого" работодателя. Об этом говорится в итогах исследования, которые были проведены деловым журналом Forbes совместно с консалтинговой компанией Kept.

Как сообщает пресс-служба ТМК, рейтинг лучших работодателей по версии Forbes в текущем году составляют 125 компаний, представляющих широкий спектр отраслей. Все они согласно результатам распределены в категории "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".

ТМК высоко оценили во всех трех блоках – "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". При этом в последнем блоке компания удостоена наивысшей – платиновой – оценки.

"Компания выступает надежным социальным партнером регионов присутствия, улучшает экологию, помогает создавать новые и обновлять существующие инфраструктурные объекты", – отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Теги: Трубная металлургическая компания, рейтинг, золотой работодатель


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