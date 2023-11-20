"Атомстройкомплекс" объявил о запуске траншевой ипотеки

Компания "Атомстройкомплекс" запускает траншевую ипотеку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, это сделано для повышения доступности комфортного и современного жилья.

Предложение разработано совместно с многолетним финансовым партнером "Атомстройкомплекса" – Сбербанком – и позволяет значительно сократить платежи в первый год кредитования. Ипотечный кредит по программе выдается двумя траншами: первый вносится вместе с собственными средствами покупателя на эскроу-счет при подписании договора, а оставшаяся сумма – за три месяца до сдачи дома. Минимальный размер кредита на первом этапе составляет тысячу рублей, проценты и ежемесячные платежи начисляются с этой суммы. Такой формат совместим со всеми программами по кредитованию от Сбербанка.

"Этот финансовый механизм позволяет зафиксировать стоимость квартиры и ставку по кредиту, что особенно актуально в условиях снижения доступности ипотеки для физических лиц. Такая поддержка поможет рационально подойти к приобретению жилья, эффективно распределить свои ресурсы, например, сниженная финансовая нагрузка на этапе строительства дома будет востребована у тех покупателей, кто оплачивает одновременно аренду жилья и платежи по кредиту. Такой вариант также позволит заранее закрепить за собой новую квартиру по действующим ценам еще на этапе продажи старой", - рассказал коммерческий директор "Атомстройкомплекса" Данил Кузнецов.

Сейчас по программе траншевой ипотеки в компании "Атомстройкомплекс" можно купить строящееся жилье в ЖК "NOVA Park". Девелопер предлагает и другие программы по приобретению комфортного жилья: рассрочка до окончания строительства дома при внесении первоначального взноса от 20% в различных жилых районах. Также до конца ноября действуют специальные условия при приобретении квартир в проекте "Северный Химмаш" с ипотекой от Сбербанка.