Авиакомпаниям предложили начать рейсы в Северную Корею

Росавиация предложила авиакомпаниям России начать полеты в Пхеньян.

Представители ведомства обсуждают с коллегами из Северной Кореи возможности расширения авиасообщения между двумя странами. Пока предложение поступило в "Аэрофлот" и ее "дочку" "Аврору". Последний перевозчик подтвердил "теоретическую готовность".

В настоящее время не на спецрейсе попасть в Пхеньян можно из Владивостока авиакомпанией Air Koryo. Туроператоры еще не получали запросов на восстановление туров в КНДР.

Всплеска спроса также не прогнозируется. Эксперты считают, что трафик будет в основном командировочный и деловой, хотя и не исключают небольшого потока любителей экзотики, сообщает "Коммерсант".