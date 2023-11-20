Минтруд разработал для добровольцев порядок выплаты пенсий по инвалидности без заявлений

Министерство труда России разработало поправки, упрощающие процесс назначения и выплаты пенсий по инвалидности участникам добровольческих формирований.

Право этой категории россиян на назначение такой пенсии появилось после принятия закона от 4 ноября 2022 года, однако порядок не был прописан. По заявлению министерства, отныне в случае признания инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях, пенсия по инвалидности будет устанавливаться беззаявительно по аналогии с тем, как это в настоящее время реализуется в отношении других жителей страны с инвалидностью.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с учетом внесенных изменений статус добровольца и сведения о его признании инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, будут содержаться в федеральном реестре инвалидов.

Кроме того, поправками предусмотрено, что проходившим военную службу по призыву военнослужащим пенсия по инвалидности будет назначаться со дня признания инвалидом вследствие военной травмы, если они обратились за пенсией не позднее года после установления инвалидности, сообщают "Ведомости".