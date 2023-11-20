20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Врачи могут начать передавать полицейским данные о людях с психрасстройствами

По просьбе Министерства внутренних дел России разработан проект закона, устраняющий препятствия для наблюдения полицейскими за гражданами, страдающими психическими расстройствами и представляющими опасность для окружающих.

На сотрудников полиции по профильному закону возложена обязанность вместе с органами здравоохранения следить за этой категорией россиян для предупреждения совершения ими правонарушений. При этом медорганизации не вправе предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах из-за врачебной тайны.

"В этой связи Минздравом по предложениям министерства [МВД] подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленный на устранение коллизии норм названных законов [«О полиции» и «Об основах охраны здоровья»] с целью создания условий для участия органов внутренних дел в наблюдении за указанной категорией граждан", – заявил представитель МВД.

В своем докладе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила властям рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "Об основах охраны здоровья" для предоставления полиции сведений о постановке граждан "на диспансерный психиатрический учет".

Как заявила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, из инициативы не понятно, как правоохранители планируют использовать полученные медицинские данные.

Главный врач частной клиники "Региональный медицинский центр психического здоровья" в Краснодарском крае Виктор Косенко указал, что люди, впервые обратившиеся за психиатрической помощью, не имеющие психоза и суицидальных мыслей, как правило, приходят на прием с просьбой о соблюдении анонимности. Закон может дать полиции доступ к врачебной тайне и это может нарушить права пациентов, сообщают "Ведомости".

Теги: врачи, полиция, россияне


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