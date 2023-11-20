20 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных

«Ростелеком» продолжает размещать данные крупнейших компаний Урала в виртуальном центре обработки данных (ВЦОД). Облачную платформу с интегрированным сервисом безопасности уже использует Ирбитский химико-фармацевтический завод – крупный производитель готовых лекарственных препаратов на территории России, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Комплексное решение было внедрено на предприятии проектными экспертами «Ростелекома» в рамках программы по импортозамещению. Это позволило не только надежно и безопасно разместить в защищенном облаке ИТ-инфраструктуру завода, но и сократить затраты на оборудование, многократно повысив быстродействие и отказоустойчивость систем.

ростелеком, it, цифровизация, коммуникации, облачное хранилище(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале акцентирует: «В рамках реализации комплексных проектов мы предлагаем заказчикам ИТ-инфраструктуру высокозащищенного уровня, на базе которой можно внедрять решения для конкретных бизнес-задач. Кроме мониторинга доступности системы, клиент получает возможность ее обслуживания отдельной командой специалистов в круглосуточном режиме. По нашим данным, каждая третья компания в своей стратегии цифровой трансформации планирует переход в облако, поскольку эта услуга уже зарекомендовала себя на рынке».

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» подчеркивает: «Главное преимущество для заказчика при выборе услуги "Виртуальный ЦОД" – это комплексное предложение по сервисной модели, которое соответствует всем нормам законодательства и лучшим практикам глобальных облачных интеграторов. Нашим клиентам не нужно покупать дорогостоящее оборудование, нанимать экспертов или искать подрядчиков – мы это делаем под ключ на высокопрофессиональном уровне. Об этом говорит не только количество клиентов, которые пользуются нашими услугами, но и растущий спрос на ВЦОД на территории Урала. На сегодняшний день в облачной платформе свои системы разместили уже более 2 900 компаний».

ростелеком, связисты(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Для Ирбитского химико-фармацевтического завода было важно найти безопасное виртуальное хранилище информации, доступное для постоянного использования. Комплекс решений от «Ростелекома» позволил оперативно развернуть ИТ-инфраструктуру в облаке оператора. В любой момент в онлайн-режиме представители предприятия могут изменить параметры системы и подстроить ее под текущие задачи.

Теги: ростелеком, защита данных, виртуальное хранилище информации, ИТ-инфраструктура


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