02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦСКА победил "Оренбург" в домашнем матче Кубка России по футболу

Столичная команда ЦСКА обыграла "Оренбург" в домашнем матче финального шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Счет составил 3:1 в пользу московских футболистов.

Первый гол на 35-ой минуте с пенальти забил Федор Чалов, однако через две минуты Эмирджан Гюрлюк из "Оренбурга" сравнял счет. На 42-минуте москвичи забили второй гол, уйдя на перерыв со счетом 2:1. В этот раз выделился Антон Заболотный.

 

Третий мяч был забит на 74-ой минуте все тем же Чаловым. После этого счет не менялся до самого конца игры.

У обеих команд по 11 очков, однако ЦСКА лидирует за счет преимущества по дополнительным показателям. На второй строчке "Оренбург", на третьей - "Сочи" с восемью очками.

Теги: ЦСКА, Оренбург, матч, Кубок России, футбол


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