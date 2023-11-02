ЦСКА победил "Оренбург" в домашнем матче Кубка России по футболу

Столичная команда ЦСКА обыграла "Оренбург" в домашнем матче финального шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Счет составил 3:1 в пользу московских футболистов.

Первый гол на 35-ой минуте с пенальти забил Федор Чалов, однако через две минуты Эмирджан Гюрлюк из "Оренбурга" сравнял счет. На 42-минуте москвичи забили второй гол, уйдя на перерыв со счетом 2:1. В этот раз выделился Антон Заболотный.

Третий мяч был забит на 74-ой минуте все тем же Чаловым. После этого счет не менялся до самого конца игры.

У обеих команд по 11 очков, однако ЦСКА лидирует за счет преимущества по дополнительным показателям. На второй строчке "Оренбург", на третьей - "Сочи" с восемью очками.