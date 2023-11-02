Ожидаемо: Пугачева вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева въехала на территорию России. Сначала она пересекла пограничный переход в Псковской области, после чего села в черную "Камри" и уехала. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza" со ссылкой на собственного источника.

По его словам, рядом с артисткой не было мужа и детей. Подписчики канала, ставшие свидетелем возвращения звезды российской эстрады, также сообщили, что Пугачева скрывала лицо платком.

Напомним, чуть больше недели назад певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре. Ее молодой супруг Максим Галкин* (*внесен в реестр иностранных агентов Минюста России) принял аналогичное решение. Только уехал он из Израиля не на Кипр, а в тур по Европе.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева уже ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.