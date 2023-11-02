"СПБ Биржа" попала под санкции США и приостановила торги акциями

Под санкции США попало ПАО "СПБ Биржа", после чего сразу приостановило торги иностранными и российским акциями. Об этом сообщает торговая площадка.

"ПАО "СПБ Биржа" уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов "Иностранные ценные бумаги" и "Российские ценные бумаги": с 18.00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов", - говорится в сообщении.

Санкции против площадки ввело подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - OFAC (Office of Foreign Assets Control). Несмотря на приостановку торгов, в "СПБ Бирже" заявили, что ограничения не затронут активы клиентов.