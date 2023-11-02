В минздраве рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП под Режом

В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в районе 64 км автотрассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". Напомним, что среди них одна женщина и две девочки 5 и 10 лет (ранее сообщался возраст 6 и 7).

Все трое из одной машины и были госпитализированы с различными травмами. Женщина в состоянии близкое к удовлетворительному. Девочки получили травмы головы и тела и находились в тяжелом состоянии.

"На место аварии в срочном порядке выехала комплексная бригада детского реанимационно-консультативного центра Территориального центра медицины катастроф. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в областном минздраве.

По предварительным данным на 17.45 женщину должны были госпитализирована в Режевскую ЦРБ, детей - в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

На 20.00 обе пострадавшие девочки все еще находились в больнице Режа: 10-летнюю пациентку врачи готовят к перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга, вторую маленькую пассажирку прооперировали. Решение о ее переводе будет приниматься завтра.

Напомним, авария произошла сегодня вечером. По предварительным данным, "Хендай" белого цвета выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Солярис". Водитель и пассажир первого автомобиля скончались. Во втором находились женщина с детьми.

Режевская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал Режевской городской прокурор Николай Удалов.