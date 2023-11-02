02 Ноября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Состоялись торжественные проводы групп добровольцев из Владимирской области, подписавших контракт с Минобороны РФ

На этой неделе новые группы добровольцев со всей Владимирской области заключили контракт с Министерством обороны России и отправились в учебные подразделения для подготовки к боевым действиям в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Во Владимире бойцов провожали представители Правительства региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, юнармейцы, ветераны, родные и друзья. Традиционно напутственные слова и пожелания здоровья произнесли ветераны.

«Большинство из вас проходили срочную службу, но время идёт, условия изменились, поэтому вам придётся освоить новые для себя знания, тактики ведения боя, новое оружие. Уверен, у вас всё получится. И помните всегда, что вы – потомки великого русского воинства, которое защитило мир от фашизма», – напутствовал бойцов контр-адмирал в отставке Геннадий Жерин.

проводы контрактников(2023)|Фото:avo.ru

Бизнес, все уровни власти, общественные организации, неравнодушные граждане продолжают оказывать поддержку нашим бойцам на передовой. «Наряду с федеральными выплатами, компенсациями, субсидиями, у нас много дополнительных мер поддержки. Конечно же, и военнослужащие, и члены их семей, защищены со стороны государства и общественности», – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов.

Активную работу ведёт и волонтёрский штаб, отметила заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина: «Волонтёры помогают бойцам чувствовать себя уверенно, передавая посылки, грузы, письма с добрыми пожеланиями, а также помогают семьям воинов перенести эту вынужденную разлуку».

проводы контрактников(2023)|Фото:avo.ru

Во Владимирской области всё больше мужчин отправляются служить по контракту. Добровольцами десятки жителей региона отправляются в зону СВО. Каждый – по своим причинами, но все – за достойное будущее своей страны. Владимир из Вязников продолжает дело своих отца и брата. «Старший брат ушёл на спецоперацию, служит там, теперь и я присоединюсь к нему. Наш отец – прапорщик, поэтому мы оба продолжаем его дело – защищаем страну, помогаем России очистить Украину от фашизма», – поделился военнослужащий.

«С нацизмом нужно бороться, чтобы он больше не поднимал голову. Простые истины. Для меня всё просто – нужно идти, значит, идём. Долго не раздумывал, ведь Родина – это святое», – подчеркнул Анатолий из Судогодского района.

проводы контрактников(2023)|Фото: avo.ru

Проводить бойцов пришли владимирские школьники и студенты, прочли для них патриотические стихи. Для отправляющихся на службу контактников прозвучал священный марш «Прощание славянки».

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: контракт с минобороны, сво, группы добровольцев


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