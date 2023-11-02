В школе на Уралмаше, откуда "сбежали" учителя, пополнили кадры

В школу №22 на Уралмаше, откуда прямо перед учебным годом уволилось сразу несколько учителей, пришли новые педагоги. Полностью решить проблему с кадрами пока не удалось, рассказали Накануне.RU в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга, однако ситуация с расписанием выглядит значительно лучше.

К 8-9 классам наконец вернулся "русский язык". Согласно учебному плану, у обоих потоков предмет будет вестись еженедельно по три часа. Учитель музыки также продолжает работать.

Не обошлось и без увольнения - со своей должности ушел учитель английского языка, написав заявление по собственному желанию. Однако причина здесь далеко не в отношениях с директором, на что ссылаются родители, - педагогу придется переехать из-за нового места службы одного из членов семьи, являющегося военнослужащим. Нового учителя уже нашли - педагог имеет пятилетний стаж работы и приступит к занятиям уже с 7 ноября.

Напомним, что в середине сентября у стен школы собралась толпа родителей, недовольная руководством образовательного учреждения и учебным расписанием. По их словам, педагоги начали увольняться после прихода в октябре прошлого года нового директора, который якобы не стесняется хамить и угрожать как учителям, так и родителям. На тот момент всего за полгода школу покинули 10 учителей: четыре - в связи с выходом на пенсию, шесть - по собственному желанию. В дальнейшем появлялась информация уже о 12 педагогах.

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов взял под особый контроль ситуацию в школе №22 на Уралмаше. Директор заявил, что каждый из них ушел по собственным причинам.

Позднее обеспокоенные мамы и папы решили написать коллективную жалобу в прокуратуру и рассказать, что с последних обещаний директора Ильи Смирнова ситуация с преподавательским составом не сильно изменилась.